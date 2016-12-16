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    Генеральный директор «Кубани»: «Стараемся улучшать ситуацию с долгами, но работы непочатый край»

    Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка рассказал о финансовой ситуации в клубе. Ранее сообщалось, что ряд игроков могут покинуть клуб из-за долгов по зарплате.

    – Мы стараемся улучшать ситуацию, работаем. Но работы этой еще непочатый край. Хотели бы быстрее закрыть долги, но пока складывается все вот так.

    – Выплачивает ли клуб неустойку уволенному главному тренеру Дану Петреску?

    – Частично выплатили. Работаем над этим, – сказал Крапивка.

    Ранее появлялась информация, что футболисты «Кубани» не получали зарплаты на протяжении четырех–пяти месяцев и готовы обратиться в палату по разрешению споров РФС.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.12.2016 23:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 17 декабря 2016, 10:09

      Вроде была информация что был спонсор. И у него 75% акций клуба. Куда дели?

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 17 декабря 2016, 07:53

      Отож

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 17 декабря 2016, 07:20

      сколько лет сколько зим Одно и тоже

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 17 декабря 2016, 02:31

      Нужно жить по средствам, а не влезать в долги и кредиты , а потом надеяться на чиновников и просить помощи у ВВП.

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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 17 декабря 2016, 00:18

      Откровенно жаль Кубань , но деньги решают к сожалению (

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      Рейтинг: +1186

      Argon > Lesha VV 17 декабря 2016, 01:52

      Деньги и безразличные чиновники. Никому она оказалась не нужна :-(

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