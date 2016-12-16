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    Клопп: «Понимаю важность дерби, но «Эвертон» не был моим врагом с 12 лет»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями накануне матча 17-го тура АПЛ против «Эвертона».

    «Я часть «Ливерпуля», так что мне легко понять важность этой игры, но «Эвертон» не был моим врагом с 12 лет.

    Мне нравится, как в Ливерпуле уживаются два клуба. Мне нравятся болельщики «Эвертона», когда я их встречаю. Водители такси, кто угодно. Так что у меня нет проблем с ними.

    Я знаю эти клубы, знаю про их успешные годы, когда они финишировали первыми и вторыми. Мне нравятся такие истории, я люблю историю. Я большой поклонник футбольной истории, и между этими клубами было много важных вещей – финалы и все такое.

    Футбол не самая важная вещь в мире, но вечером в понедельник она таковой станет на 90 минут», – приводит слова Клоппа This Is Anfield.

    Матч «Эвертон» – «Ливерпуль» состоится в понедельник, 19 декабря. Начало – в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2016 22:00
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