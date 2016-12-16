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    Гвардиола: «В конце сезона команда должна играть так, как я хочу»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, что для него будет успехом по итогам первого сезона в английском клубе.

    «Для тренеров успех – это титулы. Это будет сложно, действительно тяжело. Конечно, в феврале будет видно, каковы наши перспективы, можем ли бороться за трофеи.

    Юрген Клопп, которым я восхищаюсь за его страсть и идеи, сказал: «Я не хочу, чтобы моя команда просто побеждала. Я хочу наслаждаться тем, что она играет так, как я хочу».

    Все просто. В конце сезона команда должна играть так, как я хочу. Я всегда там, на скамейке, и все мы зрители. Когда я там, я хочу, чтобы то, что я вижу, соответствовало моим желаниям», – сказал Гвардиола.

    Источник: Skysports

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    16.12.2016 21:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 17 декабря 2016, 10:24

      Ну да,будут в тики-така играть...))) Позови Хави,поставь его в центр...и дело пойдет...)))

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      Рейтинг: +11

      K1slo 17 декабря 2016, 06:30

      Верим, что так и будет

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