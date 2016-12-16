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    Мутко: «Отмену ЧМ-2018 даже обсуждать не хочется. Пока не вижу предпосылок к этому»

    Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о возможном переносе запланированного в России чемпионата мира 2018 года в другую страну.

    «Что касается отмены ЧМ-2018 – мне это даже обсуждать не хочется. Я пока не вижу предпосылок к этому.

    Если мы опять возвращаемся к тому, что происходит с допингом, то все-таки второй доклад Макларена – он уже другого плана. И мы уже видим, что речь идет о том, что это какая-то ведомственная организация, ведомственное злоупотребление, не государственное.

    Мы исходим из того, что никакой государственной программы укрывательства допинга у нас не было, нет и никогда не будет», – сказал Мутко входе визита в Волгоград.

    Также чиновник оценил подготовку Волгоградской области к чемпионату мира.

    «Более 60 федеральных и региональных программ направлено на подготовку региона к ЧМ-2018. Около 40 миллиардов рублей выделено на инфраструктурные, гостиничные, дорожные проекты, реконструкцию аэропорта и другие.

    Ходом подготовки я удовлетворен. Не без проблем, но в таком большом деле без проблем не бывает, они все решаемы. Вижу, что свои обязательства Волгоградская область по подготовке к ЧМ-2018 выполняет, работает с полной ответственностью.

    Мы договорились сегодня о том, чтобы в следующем году провести какие-то два–три тестовых соревнования в Волгограде перед ЧМ-2018. Мы об этом еще будем думать».

    Кроме того, Мутко подтвердил, что на новом волгоградском стадионе после ЧМ-2018 будет играть «Ротор».

    Напомним, в связи с допинговым скандалом был перенесен чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону, который должен был состояться в Сочи.

    Источник: ТАСС

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    16.12.2016 19:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 17 декабря 2016, 04:13

      Против России ведётся война,
      Она уже слепому видна,
      Сейчас кидают биатлонистов,
      А ты белый и пушистый.
      Но мы стояли, будем стоять и сейчас стоим,
      Но Крым падлюкам не отдадим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 16 декабря 2016, 22:11

      Сними розовые очки, может тогда увидишь всю реальность нашего спорта

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 16 декабря 2016, 21:51

      деньги попилены стадионы недостроены а отвечать за это не надо будет... хммм ... отменяйте.

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    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 16 декабря 2016, 21:30

      А ведь чувствует, шельмец, что пахнет жаренным.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 16 декабря 2016, 21:20

      Слепец! Когда прозреет, будет поздно, т.к. всё произойдёт внезапно ( для Мутко), а он будет оправдываться, что "...не видел предпосылок".

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 16 декабря 2016, 20:31

      Надеемся на лучшее!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Mi6 16 декабря 2016, 20:25

      И кто ему верит?

      -1
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      Рейтинг: +6

      ТЕНТК 16 декабря 2016, 20:00

      не видит он предпосылок....если раньше категорически отрицал наш Виталя перенос чм,а теперь не видит предпосылок.все таки напугало их их перенос санно-бабслейных соревнований.

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