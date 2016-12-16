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    Дегтярев: «Все эти скандалы и наезды не отберут у России ЧМ-2018»

    Председатель комитета Госдумы РФ по спорту, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярев заверил общественность в том, что ЧМ-2018 точно пройдет в России.

    «Все эти скандалы и наезды не имеют к ФИФА никакого отношения. Могу сказать, что ФИФА значительно более обособлена и не подвержена влиянию таких институтов, как WADA и МОК.

    Это самостоятельная организация, это спорт номер один – самый массовый и дорогой с точки зрения вращающихся в нем денег. Поэтому если кто-то не хочет приезжать в Россию на чемпионат мира, этому будут рады команды, которые займут их места.

    Не хотят ехать – не надо. Беспокоиться об этом не стоит. Чемпионат мира по футболу, думаю, как раз окажется вне этого «наезда» на Россию», — сказал Дегтярев, комментируя допинговый скандал вокруг России.

    Источник: Р-Спорт

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    16.12.2016 12:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 декабря 2016, 17:31

      Могут проигнорировать, что уже было в 1980 г. Не дай бог, конечно.

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 19 декабря 2016, 17:16

      "Да мне все эти наезды по боку, епта" - сказал председатель комитета Госдумы РФ по спорту, туризму и молодежной политике

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 декабря 2016, 18:32

      Дай Бог, чтобы так и было! А все эти ублюдки продажные пусть усираются от злобы! Удачи, Российский футбол!!!

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 декабря 2016, 13:08

      А чего же у вас бобслей забрали? Задумайтесь, пока не поздно!

      -1
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > zatonn 16 декабря 2016, 14:22

      Тебя видимо дальше заголовка читать не учили. Типичный Емеля с печи.

      "Могу сказать, что ФИФА значительно более обособлена и не подвержена влиянию таких институтов, как WADA и МОК.

      Это самостоятельная организация, это спорт номер один – самый массовый и дорогой с точки зрения вращающихся в нем денег. Поэтому если кто-то не хочет приезжать в Россию на чемпионат мира, этому будут рады команды, которые займут их места."

      1
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      Рейтинг: +57

      Ailend > GoldPlayFIFARus9 16 декабря 2016, 14:31

      Та такого не будет. Кто попадет тот и поедет, даже если сборная Украины выйдет на ЧМ 2018 или США или тот же конкурирующий за проведение Катар. А вот по поводу фанов, уже другой вопрос...

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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > Ailend 16 декабря 2016, 15:57

      Да все приедут и фаны и команды и повара команд,сейчас надо понагнетать,а когда поймут неизбежность ситуации,начнут говорить что с горяча,под давлением общественности наговорили лишнего.Политика давно стала вмешиваться в большой спорт,но тут не тот случай,Инфантино не посмеет обмануть Путина,у него нет выбора)Мой опыт сотрудничества с Российской Федерацией, тот уровень приверженности делу со стороны правительства на самом высоком уровне — это что-то беспрецедентное. Я уверен, что нас ждут два прекрасных лета, которые позволят многим открыть для себя Россию, которую, возможно, они не знали», — приводит слова президента ФИФА

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