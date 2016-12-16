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    Алаба: «РБ Лейпциг» в этом сезоне показывает очень качественный футбол»

    Защитник «Баварии» Давид Алаба расхвалил игру «РБ Лейпцига» в текущем сезоне. По словам австрийца, такой соперник достоин уважения.

    «РБ Лейпциг» в этом сезоне показывает очень качественный футбол, который еще и успешен. Эта команда реально затрудняет задачу «Баварии». Но «Боруссия» также станет настоящим конкурентом для «Баварии», – заявил он.

    Напомним, что по итогам 14 туров Бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 33 очками. Столько же очков и у «РБ Лейпцига».

    Источник: Bild

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    16.12.2016 12:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 декабря 2016, 13:00

      Посмотрим, на каком месте РБ будет в апреле-мае.

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