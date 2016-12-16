Алаба: «РБ Лейпциг» в этом сезоне показывает очень качественный футбол»

Защитник «Баварии» Давид Алаба расхвалил игру «РБ Лейпцига» в текущем сезоне. По словам австрийца, такой соперник достоин уважения.

«РБ Лейпциг» в этом сезоне показывает очень качественный футбол, который еще и успешен. Эта команда реально затрудняет задачу «Баварии». Но «Боруссия» также станет настоящим конкурентом для «Баварии», – заявил он.

Напомним, что по итогам 14 туров Бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 33 очками. Столько же очков и у «РБ Лейпцига».