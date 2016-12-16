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    Новый стадион «Динамо» готов на 60 процентов

    Старший вице-президент ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов поделился подробностями о ходе строительства нового стадиона «Динамо».

    «Основные работы из оставшихся – монтаж кровли из поликарбоната и алюминия, стадионные инженерные работы: устройство футбольного поля, хоккейной и баскетбольной площадок. И, само собой, отделка трибун и внутренней части арены.

    Основные конструктивные моменты мы вместе с сегодняшней операцией заканчиваем. Есть еще, конечно, инженерно-технические работы, связанные с теплом, электричеством и мультимедийным оборудованием, но они уже идут полным ходом.

    Планируем провести первый тестовый матч 22 октября 2017 года, в день рождения Яшина, именем которого назван стадион. Траву на футбольном поле вы увидите уже летом следующего года.

    Если брать в расчет бюджет, то есть финансовые затраты, то мы выполнили где-то 60 процентов от всех работ. При том что и на финишные детали, ту же мультимедийную часть тратится тоже довольно много денег. Но примерно так же можно оценить и готовность проекта. Главные критические моменты, которыми я считал частые задержки в поставках металлоконструкций, мы преодолели», – рассказал Перегудов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2016 10:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 16 декабря 2016, 12:37

      Только вот стадион уже ни разу не Динамо

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > fon_der_tan 16 декабря 2016, 13:01

      Поясни, что хотел сказать?

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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan > vladimir-7 16 декабря 2016, 13:20

      ну он во первых называется по иному, во вторых(самое главное) никак не принадлежит клубу

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