В «Манчестер Юнайтед» на просмотр приглашены два игрока «Сити»

Нормально. Это Англия. К принципиальным соперникам можно уходить и вряд ли освистают. Тем более молодых. Это же не из ТТХ в Арсенал или наоборот. Там как у нас из Зенита в Спартак, всё принципиально. Так что удачи, если Гвардиола с ним работать не хочет, то может с Моуром получится.
Два воспитанника академии «Манчестер Сити» приглянулись руководству «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News. Эдвард Элева-Икпакву и Эллис Симмс были приглашены на просмотр в новый клуб. В зависимости от результатов им могут быть предложены контракты.
Стоит отметить, что оба игрока имеют опыт выступления за юношескую сборную Англии.