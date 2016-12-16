В «Манчестер Юнайтед» на просмотр приглашены два игрока «Сити»

Два воспитанника академии «Манчестер Сити» приглянулись руководству «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News. Эдвард Элева-Икпакву и Эллис Симмс были приглашены на просмотр в новый клуб. В зависимости от результатов им могут быть предложены контракты.

Стоит отметить, что оба игрока имеют опыт выступления за юношескую сборную Англии.