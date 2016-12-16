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    В «Манчестер Юнайтед» на просмотр приглашены два игрока «Сити»

    Два воспитанника академии «Манчестер Сити» приглянулись руководству «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News. Эдвард Элева-Икпакву и Эллис Симмс были приглашены на просмотр в новый клуб. В зависимости от результатов им могут быть предложены контракты.

    Стоит отметить, что оба игрока имеют опыт выступления за юношескую сборную Англии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2016 10:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 15:35

      Нормально. Это Англия. К принципиальным соперникам можно уходить и вряд ли освистают. Тем более молодых. Это же не из ТТХ в Арсенал или наоборот. Там как у нас из Зенита в Спартак, всё принципиально. Так что удачи, если Гвардиола с ним работать не хочет, то может с Моуром получится.

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