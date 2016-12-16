Кисслинг планирует выиграть титул перед уходом из футбола

Заслуженный ветеран команды. Понятно что с приходом Чичарито засел на лавку, но пользу всё равно приносит. Лигу чемпионов не выиграть. В Лиге Европы в следующем сезоне бороться. А лучше уйти в РБ Лейпциг, вот там есть все шансы. Понятно что там молодая команда. но опытный игрок всегда пригодится.
Нападающий леверкузенского «Байера» Штефан Кисслинг рассчитывает завершить свою профессиональную карьеру завоеванием титула.
«Было бы здорово завершить свою карьеру титулом. И я все еще верю в такой вариант. Мой контракт с «Байером» рассчитан еще на полтора года.
За это время я планирую сыграть как можно больше матчей, но все зависит от моего здоровья. Хочу использовать оставшееся время наилучшим образом», – цитирует Кисслинга Sky.
После 14 туров в немецкой Бундеслиге «Байер» располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 20 очками. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 13 очков.