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    Кисслинг планирует выиграть титул перед уходом из футбола

    Нападающий леверкузенского «Байера» Штефан Кисслинг рассчитывает завершить свою профессиональную карьеру завоеванием титула.

    «Было бы здорово завершить свою карьеру титулом. И я все еще верю в такой вариант. Мой контракт с «Байером» рассчитан еще на полтора года.

    За это время я планирую сыграть как можно больше матчей, но все зависит от моего здоровья. Хочу использовать оставшееся время наилучшим образом», – цитирует Кисслинга Sky.

    После 14 туров в немецкой Бундеслиге «Байер» располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 20 очками. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 13 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2016 10:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 15:32

      Заслуженный ветеран команды. Понятно что с приходом Чичарито засел на лавку, но пользу всё равно приносит. Лигу чемпионов не выиграть. В Лиге Европы в следующем сезоне бороться. А лучше уйти в РБ Лейпциг, вот там есть все шансы. Понятно что там молодая команда. но опытный игрок всегда пригодится.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 декабря 2016, 11:26

      Напрасные надежды, Штефан, ничего ты уже не выиграешь. А свою карьеру ты уже перечеркнул голом, который ошибочно засчитал арбитр (мяч влетел через разорванную сетку боковины ворот). Был бы ты Футболистом, так подошёл бы к арбитру и признался, что гола не было. И имя твоё было бы увековечено в истории Бундеслиги. А так тебе путь куда-нибудь в забытье (Китай, МЛС, Катар и проч).

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