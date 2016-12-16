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    ЦСКА проведет девять контрольных матчей

    Стал известен предварительный план ЦСКА на предстоящую зимнюю паузу. Армейский клуб в этот период проведет девять контрольных матчей. Два на первом этапе подготовки, три – на втором и четыре – на третьем. Соперники и даты матчей будут утверждены в ближайшее время.

    Первый сбор в Кампоаморе пройдет с 10 по 22 января. В Испании запланированы также второй и третий сборы. Планируется, что армейцы вернутся с заключительного сбора за неделю до первого официального поединка в 2017 году – в первых числах марта ЦСКА на своей арене примет «Зенит».

    Источник: Бобсоккер

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    16.12.2016 09:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 16 декабря 2016, 10:48

      Олонаре интересно возьмут как свободного или нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 16 декабря 2016, 09:59

      И все 9 с Уфой)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > 16 декабря 2016, 19:00

      а вы свиньи в свинарнике с кем гонять то будете???? тосно которое вас ебёт как хочет или с любителями который тоже вам под хвот суют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 16 декабря 2016, 09:20

      Круто!!! Только игроков надо новых.

      1
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      ...
      Рейтинг: +43

      SunDick > vit1903 16 декабря 2016, 11:14

      а толку, когда в центре защиты жопа

      -1
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