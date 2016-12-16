Неймар: «Из игроков «Реала» я бы выбрал для «Барселоны» Марсело»

Нападающий «Барселоны» Неймар ответил на вопрос о том, кого из футболистов «Реала» он хотел бы видеть в каталонском клубе.

«Я бы выбрал Марсело. Почему? Он мой друг! Даже не Криштиану? Нет, я бы взял Марсело.

Я бы не хотел говорить, у кого тройка нападения лучше, мне это не нравится. Не люблю говорить, что я лучше других, но наше трио творило историю и продолжит это делать.

Роналду четыре раза выиграл «Золотой мяч», Бэйл проводит отличный сезон, Бензема – прекрасный нападающий, которого я считаю суперзвездой.

Все они звездные и уважаемые футболисты. Класико – это хорошее, здоровое противостояние», – сказал Неймар.