Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью: «Рохо играет чисто. Агрессия – в его натуре»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал манеру игры защитника Маркоса Рохо.

    «Он играет феноменально, по-настоящему хорошо. Он играет чисто. Агрессия – в его натуре. Он аргентинец, он эмоционален, но очень чист.

    Я не комментирую эпизод с Луизом и Феллаини, не комментирую эпизод с Роузом и Мхитаряном. Об этом я говорить не собираюсь», – сказал Моуринью.

    В матче 16-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» Рохо совершил жесткий подкат против Вилфреда Захи и получил желтую карточку, что вызвало неудовольствие тренерского штаба и игроков соперников манкуниацев, требовавших удаления.

    Источник: NBCSports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2016 19:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4298

      mutabor0992 15 декабря 2016, 23:40

      Рохо-туповат.И пробелы в технико-тактических действиях, пытается компенсировать грубостью и агрессией.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Гранит 15 декабря 2016, 22:09

      Опасно играет.Двумя ногами вперед бросается.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 