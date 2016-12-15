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    Селюк: «Барселона» интересуется Фернандесом? Даже комментировать это не хочу»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк скептически отнесся к сообщению о возможном переходе в «Барселону» защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Испанские СМИ утверждают, что натурализованный бразилец армейцев входит в расширенный список потенциальных новичков каталонцев.

    «Если бы я был главным тренером «Барселоны», я бы обязательно сказал, интересует ли клуб Марио Фернандес или нет. Я заметил такую вещь – на Украине говорят, что Дарио Срна уже согласовывает контракт с «Барселоной», а в России – про Фернандеса. И все уже подписывают контракты, даже комментировать это не хочу», – заявил Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.12.2016 16:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +149

      Sylpheed 16 декабря 2016, 10:06

      Я даже не знаю, кто меня больше бесит, Траоре ли этот урод

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 15 декабря 2016, 18:42

      И не комментируй, а то еще и Фернандесу подосрешь, как и Туре

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 15 декабря 2016, 18:22

      Тоже самое он про Зинченко говорил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      GaDzHiAkimov 15 декабря 2016, 17:27

      не уровень

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 декабря 2016, 16:51

      Это ж вам не Траоре, вот его легко в любой европейский клуб Селюк пристроит.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Kulimen 15 декабря 2016, 17:06

      ахаха

      0
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