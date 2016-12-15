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    «Динамо» планирует сыграть товарищеский матч с «Барселоной»

    Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов отметил, что московское «Динамо», скорее всего, не сможет договориться с иностранной командой по проведению товарищеского матча, приуроченного к открытию нового стадиона. Официальный запуск арены запланирован на октябрь 2017 года.

    «Открытие, как вы знаете, запланировано у нас на октябрь 2017 года. Но в это время серьезный иностранный клуб приехать не сможет из-за загруженного графика, поэтому мы, скорее всего, проведем игру с отечественной командой. А вот в 2018-м хотим позвать серьезного иностранного соперника – либо сборную, либо клуб. Могу даже открыть секрет – мы ведем переговоры с «Барселоной», – заявил Перегудов.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.12.2016 14:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 декабря 2016, 23:39

      "Могу даже открыть секрет – мы ведем переговоры с «Барселоной»...интересно,а они то сами в курсе))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      zadira56 16 декабря 2016, 11:09

      Щас,разогнались)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +520

      Boozman 15 декабря 2016, 18:28

      Ключевое слово здесь "планирует"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 15 декабря 2016, 16:23

      Старая новость? ВТБ же удочки уже сматывает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 15 декабря 2016, 16:16

      Опять отвалят Барселоне несколько лямов чтобы за свои же деньги быть униженными

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ 15 декабря 2016, 16:08

      Был один такой уже гыгы ;)В итоге с Торпедо играли

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 декабря 2016, 15:51

      Сборная Антигуа и Барбуда, они в любое время могут . . .

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      gigs84 15 декабря 2016, 15:45

      Играть с Барселоной? Охота опозориться?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 декабря 2016, 14:52

      Бомбардир, хорош хохмить.

      3
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      Рейтинг: +345

      Nikita Suarez 15 декабря 2016, 14:47

      Ага,а Всю выручку Пашке и Дениске на долги)

      3
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