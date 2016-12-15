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    Перегудов: «Это правильно, что у московского «Динамо» будет один хозяин»

    В руководстве банка ВТБ прокомментировали свое решение прекратить участие в управлении клубом «Динамо». Ранее стало известно, что Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу бело-голубых решено передать 74% акций.

    «Мы знали об этом решении и готовили его. Очень правильно, что у футбольного клуба «Динамо» будет один хозяин, не только с точки зрения управления, но и с точки зрения акционерного капитала. Общество «Динамо» будет само принимать решения и управлять футбольным клубом. Всегда хорошо, когда спрос с кого-то одного и ясно, кто командует», – заявил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.12.2016 13:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 декабря 2016, 13:37

      Один хозяин, тогда зарегистрируйтесь как ИП. Молотит чушь, потому как правду сказать не может.

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 15 декабря 2016, 13:23

      Алень и кто будет хозяином Динамо болоболить все вы там и можете :

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