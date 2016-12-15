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    Роналду и Бензема – в основе «Реала» на матч с «Америкой»

    Тренерский штаб «Реала» огласил стартовый состав на матч с «Америкой» в рамках полуфинала клубного чемпионата мира. С первых минут на поле появятся Криштиану Роналду и Карим Бензема.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Лукас Васкес, Роналду, Бензема.
    Запасные: Касилья, Пепе, Серхио Рамос, Рубен Яньес, Хамес Родригес, Коэнтрау, Ковачич, Мариано, Асенсио, Мората, Иско, Данило.

    Сама встреча начнется в 13:30 по московскому времени и пройдет в японском городе Иокогама.

    Источник: Twitter

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    15.12.2016 12:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 декабря 2016, 17:29

      И оба забили... Попробуйте в следующий раз назвать больше игроков в составе Реала - может больше забьют?

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