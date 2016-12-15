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    Анохин: «Нет никаких предпосылок, что у России отнимут чемпионат мира»

    Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин выразил мнение, что на данный момент не существует предпосылок к отмене чемпионата мира-2018 в России. Турнир должен пройти в 11 городах страны.

    «Нет никаких предпосылок для отмены проведения Кубка конфедераций и ЧМ в России. Пусть болельщики будут спокойны по этому вопросу. К сожалению, происходят негативные вещи в нашем спорте с применением допинга. Но я не вижу в этом системности или причастности спортивных чиновников. Наоборот, скорее всего, система в применении допинга в других странах, а не у нас. В Европе проблем больше, чем в России. Никакие серьезные футболисты не было замечены в применении допинга. Еременко? он выступает за сборную Финляндии. Мы готовы к чемпионату мира», – заявил Анохин.

    Источник: Спорт FM

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    15.12.2016 12:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 19 декабря 2016, 18:05

      Уже напрягает

      0
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      Рейтинг: +1518

      Тазит 15 декабря 2016, 17:46

      Предпосылок нет, а вот предчувствие есть...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +38

      egordonbass 15 декабря 2016, 16:02

      Если отнимут ЧМ, это будет уже 100% политика

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 декабря 2016, 12:25

      Что то зачастили они с этими заявлениями. Начинает казаться, что предпосылки все же есть.

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