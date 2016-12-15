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    Банк ВТБ прекратит поддержку «Динамо» сразу после получения решения оценщика

    Банк ВТБ прекратит сотрудничать с московским «Динамо» сразу после того, как получит решение оценщика по стоимости принадлежащих ему акций футбольного клуба.

    С таким заявлением выступил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов.

    «Мы готовы продать акции по цене, которую установит оценщик – не ниже рыночной. Нам нужно решение оценщика. Как только оно будет, мы сразу же прекращаем участие (в АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва»)», – заявил он.

    Ранее в ВТБ сообщили о планах продать 74% акций клуба Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

    Источник: Р-Спорт

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    15.12.2016 11:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +137

      olebar73 15 декабря 2016, 18:39

      Предётся прекратить свои отношения с ВТБ(карты,вклады,кредиты)...

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 15 декабря 2016, 15:18

      Уход ВТБ это большая свобода для клуба в поиске спонсоров, но будут ли они, вот в чём вопрос.

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 декабря 2016, 14:52

      как так

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 15 декабря 2016, 14:52

      Вот так - отжали землю, стадион ... Спасибо Ротенбергу с Аджоевым, пустили клуб в долги.

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 15 декабря 2016, 13:03

      Во втором круге слив матчей пойдет, чтоб в премьер лигу не выйти? С одной стороны хорошо, во всех бы клубах были бы финансовые проблемы глядишь все бы за границу рвались наши футболеры

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > juvseriy 15 декабря 2016, 14:52

      Не пойдет, однозначно.

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 15 декабря 2016, 12:32

      что то все команды разваливаются. жалко Динамо

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 15 декабря 2016, 12:15

      Ужасная в целом история...

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 декабря 2016, 12:06

      Жаль Динамо, не хотелось бы, чтоб они повторили участь Торпедо

      3
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      Рейтинг: +24

      seawave 15 декабря 2016, 11:45

      Время выносить мусор ;)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 декабря 2016, 11:32

      Так, теперь и эти игроков продавать начнут, интересно, кому?

      1
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