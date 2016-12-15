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    Моуринью: «35-летний парень забивает и является лидером команды – удивительно»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы в матче 16-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1), добытой благодаря позднему голу Златана Ибраггимовича.

    «Он показал феноменальную игру. 35-летний парень забивает и является лидером команды – удивительно.

    Я теперь спокоен во время игры. Сижу на скамейке, стараясь не привлекать внимания. Я доволен победой, и если бы даже мы не выиграли, я бы все равно был доволен выступлением.

    Мы играли очень, очень хорошо. Большая эволюция. Иногда люди забывают про хорошую игру и сосредотачиваются на результатах. Мы по-прежнему шестые, так что нужны очки», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    15.12.2016 01:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 16 декабря 2016, 06:25

      Может стоит его на допинг проверить?))))) И Моура тоже)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 15 декабря 2016, 06:25

      Удивительно было бы щесли парню 15-17 лет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 15 декабря 2016, 05:55

      Чё вы тут ныть зашли? Человек вообще то о Ибре говорит,о том что бомбит и в 35. Ибра конечно футбольный феномен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 декабря 2016, 05:02

      Учитывая сколько стоит этот 35 летний

      0
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > ДСА 15 декабря 2016, 10:37

      он пришел свободным агентом а на его футболках МЮ зарабатывает больше чем платит зарплату

      -1
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      Рейтинг: +4298

      mutabor0992 15 декабря 2016, 04:57

      Вот Маур фантик!Можно подумать Барсу или Реал обыграли...Говорун.Из ГоФФна кофетку сделает...Ну не тренер,а PR менеджер.

      1
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      Рейтинг: +10

      Oh when the Reds go march 15 декабря 2016, 02:18

      выше 5 не будете точно

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Oh when the Reds go march 15 декабря 2016, 09:47

      пройдём в ЛЧ 100%

      0
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