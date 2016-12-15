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    Кубок французской лиги. «Монако» уничтожил «Ренн» и другие результаты

    В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» отправил семь безответных мячей в ворота «Ренна». Хет-триком отметился Килиан Лоттен, два гола забил Габриэль Бошилия, один мяч провел Корентен Жан, автором последнего гола стал поразивший свои ворота Димитри Кавайе.

    В других встречах этой стадии «ПСЖ» разгромил «Лилль», «Сент-Этьен» уступил «Нанси», «Метц» в серии пенальти обыграл «Тулузу», «Лион» также по послематчевым одиннадцатиметровым уступил «Генгаму».

    Кубок французской лиги. 1/8 финала

    Монако – Ренн – 7:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Лоттен, 11; 2:0 – Лоттен, 21; 3:0 – Бошилия; 35; 4:0 – Лоттен, 62; 5:0 – Бошилия, 78; 6:0 – Жан, 83; 7:0 – Кавайе, 85 (в свои ворота).

    ПСЖ – Лилль – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Моура, 43 (с пенальти); 2:0 – Моура, 57; 3:0 – Родригес, 69; 3:1 – Баша, 89.

    Сент-Этьен – Нанси – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Дале, 18 (с пенальти).

    Метц – Тулуза – 1:1 (1:1; 1:1; 11:10 в серии пенальти)

    Голы: 1:0 – Молле, 11; 1:1 – Брайтвайт, 28 (с пенальти).

    Лион – Генгам – 2:1 (1:1; 2:2; 3:4 в серии пенальти)

    Голы: 0:1 – Блас, 20; 1:1 – Вальбуэна, 43; 1:2 – Де По, 70; 2:2 – Лакасетт, 75.

    Удаления: нет – Блас, 86.

    Календарь Кубка французской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2016 01:17
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