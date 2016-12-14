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    Гвардиола: «Впервые в жизни не побеждаю регулярно. Меня никогда не увольняли»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился размышлениями о своей работе в английском клубе и последних результатах команды.

    «Должен признать, что результаты в последний месяц не были хорошими. Впервые в своей жизни я не побеждаю регулярно.

    Когда в больших компаниях что-то идет не так, нужно найти решение. Обычно должен уйти тот парень, который отвечает за то, чтобы игроки достигли лучшего уровня.

    В футболе нет долгосрочных проектов. Нужно побеждать немедленно, иначе у тебя неприятности. Тогда делом займется другой парень, потому что нужны победы.

    Наша работа трудна. Такие ситуации случаются со всеми тренерами по всему миру. Решать будет руководство. Я чувствую, что они мне доверяют, но в реальности нужно побеждать. Все может случиться. Наше положение зависит от результата.

    Но я не ухожу. Когда я пришел сюда, я собирался до конца отработать контракт, как в «Барселоне». Мене никогда не увольняли. Мы хотим многого. Следующий сезон будет лучше, через два года будет лучше», – сказал Гвардиола.

    Напомним, «Манчестер Сити» потерпел два подряд поражения в АПЛ и отстает от лидирующего «Челси» на семь очков.

    Источник: Skysports

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    14.12.2016 22:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 декабря 2016, 00:58

      это АПЛ детка))))

      2
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      Рейтинг: +63

      Forge 15 декабря 2016, 00:27

      С почином

      0
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    • ...
      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 14 декабря 2016, 23:49

      Я слежу за всеми успехами и неудачами Гвардиолы с момента его ухода из Барсы.Могу сказать что все его команды, включая Ман.Сити,играют как машины.И дело не в тактике или стратегии.Сити играет очень сильно. Но интенсивность футбола в Англии намного выше чем где-то еще.И постоянно держать темп и ритм матчей, которые по накаклу и самоотдаче близки к эль Классико,практически невозможно.Проходных матчей в АПЛ не бывает.Здесь даже кандидат на вылет может дать по шее.Осасуны,Эркулеса,Сарагосы и др. в АПЛ нет,как нет и Дармштадта, Герты и Кайзерслаутерна.

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Ronaldinho R10 15 декабря 2016, 00:14

      Рон согласен, поэтому и писал в коментах что это англияяяяяяяяяяя!

      -1
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      Рейтинг: +54

      Lokomotiv7 > Ronaldinho R10 15 декабря 2016, 00:15

      С тобой полностью согласен , но если такие слабые в команды в испании каки образом они каждую ЛЧ и ЛЕ берут ? Да Барса очень сильная и Реал и Атлетико , но у них как ты говоришь нету соперников у себя в лиге тогда откуда они берут интенсивность ?
      Я хочу сказать что Англия практически такая же предсказуемая как и все лиги . ты скинешь мне в ответ отрезок где 5 разных лет менялся чемпион , но я так же могу скинуть тебе и про другие лиги , а так же могу скинуть тебе статистику где практически не менялись одни и тебе в каждой лиге чемпионы!

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      Рейтинг: +1452

      Loko_Roma 14 декабря 2016, 23:11

      Так понятно. Что даже барса сегодняшнего созыва явно претендентом в арл небыла

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 декабря 2016, 23:04

      Это Англияяяяяяяяяяя! (типо, это - Спарта!)

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