Будогосский: «Мы ставим вопрос о необходимости повышения зарплаты судьям»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил о намерении повысить заработную плату арбитрам.

«Сегодня ответственность судьи велика, но он получает и определенные преференции в виде зарплаты. Мы ставим вопрос перед руководством РФС, РФПЛ о необходимости повышения зарплаты.

Но это должна быть не условная сумма, а состоящая из трех частей – постоянная зарплата, базовая ставка за матч, условно 80 тысяч рублей, и третья – бонусная часть. Оценка 8,3–8,4 за матч гарантирует 100 процентов от суммы бонусов, оценка 8,2 – 50 процентов, все, что ниже, – ничего не получает. И я получаю полное понимание по данному вопросу со стороны РФС, РФПЛ», – сказал Будогосский.

Ранее Сергей Карасев заявил, что зарплата арбитров не менялась с 2003 года и составляет после вычета налогов 78 тысяч.