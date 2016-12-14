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  • Будогосский: «Мы ставим вопрос о необходимости повышения зарплаты судьям»

Будогосский: «Мы ставим вопрос о необходимости повышения зарплаты судьям»

14 декабря 2016, 21:15
7

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил о намерении повысить заработную плату арбитрам.

«Сегодня ответственность судьи велика, но он получает и определенные преференции в виде зарплаты. Мы ставим вопрос перед руководством РФС, РФПЛ о необходимости повышения зарплаты.

Но это должна быть не условная сумма, а состоящая из трех частей – постоянная зарплата, базовая ставка за матч, условно 80 тысяч рублей, и третья – бонусная часть. Оценка 8,3–8,4 за матч гарантирует 100 процентов от суммы бонусов, оценка 8,2 – 50 процентов, все, что ниже, – ничего не получает. И я получаю полное понимание по данному вопросу со стороны РФС, РФПЛ», – сказал Будогосский.

Ранее Сергей Карасев заявил, что зарплата арбитров не менялась с 2003 года и составляет после вычета налогов 78 тысяч.

Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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shinnik
1481740112
Отдельной строкой-новая судейская форма. Стринги и топик.Хоть всё ясно .
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Акамутo Хуевато
1481742873
Голодают бедненькие.
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Asbjorn
1481744033
Было бы за что повышать
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rubinovyi2
1481744816
Мля,бедняги,как они выживают-то,на такую зарплату??
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Фан666
1481744904
Ну значит ценник на правильный результат возрастёт
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VikNMar
1481750932
78000 ....... а у шахтёров сколько ....... а у учителей и врачей , переработались мать их ........( жаль не матерюсь ) .........
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спанчес
1481781497
я 4 месяца работаю за эти 80000 причем полный рабочий месяц
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