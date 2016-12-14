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    Будогосский: «Мы ставим вопрос о необходимости повышения зарплаты судьям»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил о намерении повысить заработную плату арбитрам.

    «Сегодня ответственность судьи велика, но он получает и определенные преференции в виде зарплаты. Мы ставим вопрос перед руководством РФС, РФПЛ о необходимости повышения зарплаты.

    Но это должна быть не условная сумма, а состоящая из трех частей – постоянная зарплата, базовая ставка за матч, условно 80 тысяч рублей, и третья – бонусная часть. Оценка 8,3–8,4 за матч гарантирует 100 процентов от суммы бонусов, оценка 8,2 – 50 процентов, все, что ниже, – ничего не получает. И я получаю полное понимание по данному вопросу со стороны РФС, РФПЛ», – сказал Будогосский.

    Ранее Сергей Карасев заявил, что зарплата арбитров не менялась с 2003 года и составляет после вычета налогов 78 тысяч.

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    14.12.2016 21:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +915

      спанчес 15 декабря 2016, 08:58

      я 4 месяца работаю за эти 80000 причем полный рабочий месяц

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 декабря 2016, 00:28

      78000 ....... а у шахтёров сколько ....... а у учителей и врачей , переработались мать их ........( жаль не матерюсь ) .........

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 декабря 2016, 22:48

      Ну значит ценник на правильный результат возрастёт

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 декабря 2016, 22:46

      Мля,бедняги,как они выживают-то,на такую зарплату??

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 декабря 2016, 22:33

      Было бы за что повышать

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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 14 декабря 2016, 22:14

      Голодают бедненькие.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 декабря 2016, 21:28

      Отдельной строкой-новая судейская форма.
      Стринги и топик.Хоть всё ясно .

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