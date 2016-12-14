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    Геркус доволен работой Семина и ждет улучшения результатов

    Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил работу Юрия Семина после возвращения на пост главного тренера железнодорожников.

    «Вполне доволен. Результаты оценивать рано, но сейчас рабочий процесс выглядит очень здраво и разумно. Ждем, что в дальнейшем и результаты, и игра будут улучшаться. Костяк команды есть, фундамент в игре тоже, надо где-то что-то добавить. Результат, думаю, будет постепенно появляться. А что в итоге получится, покажет финиш сезона. Тогда сядем и подведем итоги.

    Сколько времени понадобится Семину, чтобы найти нужный баланс? Эта команда может бороться за место в еврокубках, то есть занимать место в пятерке. Такой результат будем считать достойным. Надеемся и на победу в Кубке России. Надежды у нас в этом турнире большие. Юрий Павлович многократно выигрывал кубки. Он здесь гроссмейстер.

    При правильном же подходе в следующем чемпионате сможем вести борьбу за медали. Если в этом сезоне выполним задачу выхода в еврокубки, в следующем нам придется играть на трех фронтах. И от того, насколько мы будем готовы совмещать еврокубки, чемпионат и Кубок России, и будут зависеть наши возможности бороться за медали.

    Сегодня для ведения чемпионской гонки мы не совсем готовы, но в скором времени, надеемся, вернемся в нее. Это вопрос работы не только Юрия Павловича, а всего нашего клуба: селекции, спортивного директора, медицинского персонала», – сказал Геркус.

    Напомним, Семин в четвертый раз возглавил «Локомотив» летом 2016 года. Первую часть сезона команда завершила на десятом месте с 23 очками в активе.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    14.12.2016 20:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 15 декабря 2016, 16:44

      и мы ждем!

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 15 декабря 2016, 01:35

      Весной Локомотив реабилитируется за неудачную осень и покажет свою состоятельность в лиге.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 декабря 2016, 21:18

      последние результаты впечатляют. По крайней мере виден уже почерк игры

      3
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