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    Лебедев: «Во время ЧМ-2018 мы не хотим позора, который был во Франции на Евро»

    Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что обыски в Доме болельщиков «Локомотива» и у лидеров фанатов ЦСКА связаны с подготовкой к чемпионату мира 2018 года.

    «Это напрямую связано с проведением чемпионата мира: правоохранительные органы пытаются построить болельщиков, заставить их вести себя так, как хочет МВД. В связи с этим сейчас идет процесс запугивания, поднимаются старые дела, эксцессы на стадионах – по «Локомотиву» вы понимаете, что если бы у правоохранительных органов была прямая заинтересованность в расследовании этого дела, то процесс начался бы на следующий день, однако прошел год.

    Понятно, что на фоне неприятностей, которые случились с нашими болельщиками во Франции, сейчас МВД дает понять всему миру: «Мы наведем порядок железной рукой, и все будет в порядке». Конечно, порядок нужен, а его организовывает принимающая сторона – мы не хотим позора, который был во Франции, когда органы были бессильны во время столкновений болельщиков.

    Такие методы вызывают среди болельщиков только злобу. По-моему, можно было сесть за стол переговоров с лидерами всех фанатских объединений и попытаться обсудить эти вопросы. Но у нас, похоже, решили показать, кто в доме хозяин, – дай бог не нарваться на ответную реакцию болельщиков», – сказал Лебедев.

    Ранее сообщалось, что обыск у болельщиков «Локомотива» связан с экстремистскими кричалками в матче Лиги Европы прошлого сезона против «Скендербеу». В результате этих обысков были задержаны четыре фаната.

    Источник: ТАСС

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    14.12.2016 19:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +212

      perm 242 15 декабря 2016, 07:31

      к большому сожалению это опять случится ...

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 декабря 2016, 00:45

      Кроме позора ни кто ничего и не ждёт

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 декабря 2016, 23:43

      не хотим позора.. а вы с Мамаевым и Кокориным согласовали количество шампанского?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 декабря 2016, 23:21

      И кого тут больше опасаться?Идиотов которых как все знают(на примере украины)футбол вовсе не интересует - главное по стопам герострата посвинячить вволю или этих мудаков с дубинками которые свой народ ненавидят больше всего на свете?

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 декабря 2016, 22:52

      Когда англичан били так все ликовали и тот же Лебедев поддерживал мордобой, а теперь оказывается это позор был

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 14 декабря 2016, 21:49

      Депутат Госдумы Игорь Лебедев - известный провокатор, зарабатывающий дешевую популярность за счет болельщиков. В этой связи странно то, что он "член исполкома РФС". Таких нужно близко к организации футбола не пускать.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 декабря 2016, 21:40

      Одно дело - массовые беспорядки на стадионах и пиротехника, и совершенно другое - "кричалки", какими бы оскорбительными для кого-то они не были. Смешивать первое со вторым - не глупость, а ВРЕДИТЕЛЬСТВО! Не говоря уже о том, что под маской так называемой борьбы с "экстремизмом", расизмом и нацизмом сегодня по всему миру скрывается куда более ужасный и наглый до безобразия расизм и нацизм! И это уже даже школьники понимают!

      2
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик 14 декабря 2016, 19:55

      Чемпионат мира 2018?
      Ага, чемпионат мира по скелетону 2017 уже отобрали. Тоже самое нас ждет и в 2018 году. Увы, но удоты европейские лижут у шакалов американских, поэтому пока мы и в допинге первые и золото Скифов хохлам отдадут. Но, поверьте, так будет не всегда.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1518

      Тазит > Антибиотик 14 декабря 2016, 21:07

      Доколе?

      0
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