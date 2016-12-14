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    Юрист: «Матч «Урал» – «Терек» находится на жестком контроле в МВД и Генпрокуратуре»

    Учредитель одной из юридических компаний Роман Лалаян заявил, что расследованием матча «Урал»«Терек» занимается МВД и Генпрокуратура. Напомним, матч закончился победой грозненцев 4:1.

    – По этому делу есть сотрудник в МВД, назначен следователь. Дело не закрыто, оно на жестком контроле и в Генпрокуратуре, и в руководстве МВД.

    – Почему вы хотите довести это дело до конца?

    – Нашими клиентами являются потребители букмекерского рынка. Поступает огромное количество просьб помочь взыскать средства. Но букмекеры часто отказывают в выплате, ссылаясь на то, что матч является договорным. В России этой проблемой никто не занимается. А мы бы хотели создать хотя бы видимость работы в этой области. Вот на Украине назначают Франческо Баранку руководителем комитета по противодействию договорным матчам. У нас же ничего не делается.

    – Работала комиссия в РФПЛ по матчу «Урала» и «Терека».

    – Да, создали подобие комиссии с Булыкиным, Бутенко и Кавазашвили. Карпин в нее входить отказался. Члены комиссии посчитали, что матч не был договорным. Но с кем они говорили? С букмекерами? Президентами клубов? В правоохранительные органы делали обращение?

    Источник: «Советский спорт»

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    14.12.2016 16:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 14 декабря 2016, 19:40

      В жопу выебать надо ваших букмекеров.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 декабря 2016, 19:10

      Как можно разговаривая с букмекерами и президентами клубов что-то доказать?В баню сходили и разошлись.

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      Рейтинг: +1518

      Тазит 14 декабря 2016, 18:55

      Роман Лалаян пьян...

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 декабря 2016, 18:51

      Ага, букмекеры на ровном месте ха-а-рошую денюжку просерили!.. Любишь кататься - люби и саночки возить! Платите, серы, по счетам!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 14 декабря 2016, 17:37

      Будет две баранки

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 декабря 2016, 16:56

      Или типо мы всё с букмекарами понимаем, а Бутенко (судья или даже руководитель чего-то там) и Булыкин явно много где поигравший ничего не понимает. А Валера явно не везде должен участвовать. У него есть право выбора. Да и семьёй Валере с молодой то подругой надо заниматься. Ему эфиров на МАТЧ ТВ хватает.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 декабря 2016, 16:53

      Короче пиарятся. Не более. Всем всё давно понятно.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 декабря 2016, 16:53

      Может ещё матч ЦСКА -Урал посмотрят.Там счёт ещё больше.

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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 14 декабря 2016, 16:33

      Ну всё....Теперь то наш чемпионат станет самым прозрачным... Может ещё на матчи РФПЛ во время игры на поле патруль выпускать, чтобы помогал судье.

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