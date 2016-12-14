Мутко не видит причин для отмены ЧМ-2018

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко опроверг информацию о возможной отмене ЧМ-2018 в России. Напомним, ранее Международная федерация бобслея и скелетона объявила о своем решении перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другое место.

«Не вижу проблем того, что касается чемпионата мира, не думаю, что футбола это коснется. У кого-то есть цель отнять турнир, но чемпионат мира к докладу Макларена не имеет никакого отношения. Мы развиваем свою инфраструктуру, строим современные поля, гостиницы. В целом, чемпионат даст развитие 11 городам, будет наследие, у нас тревог нет в этом плане», – сказал Мутко.