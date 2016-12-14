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    Мутко не видит причин для отмены ЧМ-2018

    Вице-премьер правительства России Виталий Мутко опроверг информацию о возможной отмене ЧМ-2018 в России. Напомним, ранее Международная федерация бобслея и скелетона объявила о своем решении перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другое место.

    «Не вижу проблем того, что касается чемпионата мира, не думаю, что футбола это коснется. У кого-то есть цель отнять турнир, но чемпионат мира к докладу Макларена не имеет никакого отношения. Мы развиваем свою инфраструктуру, строим современные поля, гостиницы. В целом, чемпионат даст развитие 11 городам, будет наследие, у нас тревог нет в этом плане», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    14.12.2016 16:14
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 декабря 2016, 16:30

      Сдается мне, что мнение Мутко в этом вопросе, ни кого не интересует. У главы федерации скелетона РФ, тоже никто не спрашивал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 декабря 2016, 16:17

      Купи очки.

      1
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