Тренер вратарей «Крыльев Советов» покинул клуб по семейным обстоятельствам

Пи...болы Бюджет сократили в два раза. приходится от кого-то избавляться. пол состава зимой продадут и будут готовиться к первой лиге. (надеюсь нет)
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков объявил о расторжении соглашения с тренером вратарей команды Ги Мартенсом. По словам функционера, бельгиец попросил отпустить его по семейным обстоятельствам.
«Нам пришлось расстаться по обоюдному согласию с тренером вратарей команды Ги Мартенсом. Клуб очень благодарен ему за проделанную работу. Он сам подошeл и попросил отпустить его из-за семейных проблем. Мы сделали это скрепя сердце, потому что Мартенс – это большой профессионал. У него было шикарное отношение к клубу, команде и своей работе. Мы пошли навстречу тренеру, поэтому приняли решение отпустить его» – сказал Шашков.