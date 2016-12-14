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    Тренер вратарей «Крыльев Советов» покинул клуб по семейным обстоятельствам

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков объявил о расторжении соглашения с тренером вратарей команды Ги Мартенсом. По словам функционера, бельгиец попросил отпустить его по семейным обстоятельствам.

    «Нам пришлось расстаться по обоюдному согласию с тренером вратарей команды Ги Мартенсом. Клуб очень благодарен ему за проделанную работу. Он сам подошeл и попросил отпустить его из-за семейных проблем. Мы сделали это скрепя сердце, потому что Мартенс – это большой профессионал. У него было шикарное отношение к клубу, команде и своей работе. Мы пошли навстречу тренеру, поэтому приняли решение отпустить его» – сказал Шашков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.12.2016 15:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 15 декабря 2016, 05:29

      Пи...болы Бюджет сократили в два раза. приходится от кого-то избавляться. пол состава зимой продадут и будут готовиться к первой лиге. (надеюсь нет)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +75

      dedruz 14 декабря 2016, 20:30

      надеюсь, парню всю зарплату отдали..

      -1
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