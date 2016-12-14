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    Геркус: «Локомотив» ждет предложений по Самедову, которые будут соответствовать его стоимости»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию об уходе из команды полузащитника Александра Самедова. Напомним, ранее сообщалось, что хавбек перейдет в «Спартак».

    «Видимо, у игрока есть большое желание что-то изменить в своей жизни. Но при этом мы не ощущаем пылкого желания претендентов видеть его в своем составе. Ситуация порой стремительно меняется, но на данный момент ситуация замерла. Мы ждем предложений, которые будут адекватны стоимости футболиста, и готовы вести переговоры. Что если предложений не поступит?

    Отмечу, что контракт Самедова с «Локомотивом» действует еще полтора года. И футболисту его, конечно, надо бы отрабатывать. Потому что со своей стороны клуб все обязательства перед Александром выполняет. Более того, футболист имеет постоянную игровую практику, почти всегда выходит в стартовом составе и является вице-капитаном команды. И мы вправе рассчитывать на профессиональное поведение футболиста», – сказал функционер.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    14.12.2016 12:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик 14 декабря 2016, 19:37

      Самедов захотел в Спартак за славой, в надежде выиграть чемпионство, так те его и кидают не по-детски) Скоро вернется назад и будет в дубле сидеть, если у Палыча прощения не попросит)))

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 14 декабря 2016, 16:34

      какие лямы,что это за звезда,для сборной только и годится

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 декабря 2016, 14:59

      Постоянная игровая практика в дубле и уже тогда статус капитана дубля. Это к фразе почти, так как 2 последние игры он даже в запасе не был и вряд ли Палыч к нему резко изменит отношение. За год цена тогда резко упадёт и появится уже много желающих его купить. А так если Каррере нужен то возьмут, просто время тянут, так как конкурентов то и нет.

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 14 декабря 2016, 13:59

      блин ну не стоит он столько, да возраст то уже

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 декабря 2016, 13:22

      За требуемую пятерку, его проще на рынок купить, арбузами торговать.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 декабря 2016, 13:20

      Цена будет только уменьшаться. Ждите!

      0
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 14 декабря 2016, 13:15

      Какой такой соответствующей цены вы ждете за игрока который через 1.5 года станет свободным и которому 33 года??? тогда если брать в расчет все аспекты данной сделки тогда красная цена ему 2 ляма... если попросят больше то нах.рен он не нужен за такую цену еще и с неслабой ЗП...

      1
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 14 декабря 2016, 13:04

      А он чего-то стоит?
      Может для кубка, на запас, бесплатно взять стоит.
      А как п.здят, что Спартак его хочет купить,
      Федун, проще... с чемпионата сняться.
      Чё, нескладно? А не такие ещё расклады снятся.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 декабря 2016, 13:01

      черкезон закрыли а рынок остался

      -2
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      Рейтинг: +76

      takca > KARAT777 14 декабря 2016, 16:13

      черкезон был вотчиной цска и его кормушкой так же и знаменитая лужа это все относилось к компании Гинера так что локо здесь ни причем.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 декабря 2016, 13:01

      Тогда дайте Александру Самедову нормально тренироваться и играть в команде,
      а не выгонять его с тренировок и держать в запасе, как это делает шпалыч. Если
      Локомотив поддерживает сторону тренера-самодура, то отпустите игрока в другой
      клуб, а не держите его у себя на задворках.

      -1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > vladimir-7 14 декабря 2016, 13:09

      Ну да, и сам не ам и вам не дам,)

      0
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