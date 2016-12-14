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  • Спортивный юрист Грин не исключает, что Россия может лишиться Кубка конфедераций

Спортивный юрист Грин не исключает, что Россия может лишиться Кубка конфедераций

14 декабря 2016, 09:43
6

Известный спортивный юрист Пол Грин считает, что Россия может быть лишена права проведения Кубка конфедераций-2017 на фоне допингового скандала. На днях стало известно, что IBSF объявила о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи в Германию.

«Должен сказать, что я не удивляюсь происходящему после публикации доклада Макларена, он стал катализатором. К этому все шло, бойкот со стороны других спортсменов только подталкивал. Произошедшего нельзя было избежать.

В Германии, если чемпионат состоится там, состязание никто не заметит, а в России оно бы получило широкое освещение. Тот факт, что чемпионат должен был пройти в Сочи, где могли произойти допинговые манипуляции, усиливал недовольство мировой общественности.

Я бы теперь не исключал, что Россия лишится других крупных соревнований, таких как Кубок конфедераций, до которого осталось полгода. Разговоры уже могут пойти», – рассказал Грин в интервью RT.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций
Комментарии (6)
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kykyi
1481700037
Вот так. Не захотели ехать в Сочи 2 маленькие страны(Латвия и Ю. Корея) и чемп перенесли в Германию. Это к вопросу о том, как нас все боятся.
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Black Giz
1481708143
Собака лает, караван идет!
Ответить
Тазит
1481710398
ЧМ в Британии пройдет... Все идет к тому...
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Diesel133
1481727079
идиотизм. опять у этого чепушилы никаких доказательств, ничего конкретного, а соревнования переносят и дисквалифицируют целые команды.. за что?
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