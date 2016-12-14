Спортивный юрист Грин не исключает, что Россия может лишиться Кубка конфедераций

Известный спортивный юрист Пол Грин считает, что Россия может быть лишена права проведения Кубка конфедераций-2017 на фоне допингового скандала. На днях стало известно, что IBSF объявила о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи в Германию.

«Должен сказать, что я не удивляюсь происходящему после публикации доклада Макларена, он стал катализатором. К этому все шло, бойкот со стороны других спортсменов только подталкивал. Произошедшего нельзя было избежать.

В Германии, если чемпионат состоится там, состязание никто не заметит, а в России оно бы получило широкое освещение. Тот факт, что чемпионат должен был пройти в Сочи, где могли произойти допинговые манипуляции, усиливал недовольство мировой общественности.

Я бы теперь не исключал, что Россия лишится других крупных соревнований, таких как Кубок конфедераций, до которого осталось полгода. Разговоры уже могут пойти», – рассказал Грин в интервью RT.