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    Гвардиола понимает, что может быть уволен

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может быть уволен в ближайшее время, если его команда будет продолжать неудачное выступление в сезоне.

    «Футбол не является долгосрочным проектом. Если у тебя не получается побеждать с первого матча, то могут возникнуть серьезные проблемы. Организация процессов в футбольном клубе требует большого количества времени, но тренер должен побеждать здесь и сейчас, иначе тебе быстро найдут замену.

    Я еще никогда не был уволен и впервые сталкиваюсь с проблемой, что так долго не побеждаю. Уверен, что уже в следующем сезоне ситуация будет лучше, спустя два года – еще лучше, но перед приходом в «Сити» я знал, что мне нужно будет побеждать сразу же. Я знаю, руководство клуба мне доверяет, но реальность такова, что нужны победы. И позиция клуба всегда зависит от результатов.

    Могу назвать эту ситуацию неприятной, но в любой сфере деятельности, если что-то работает не так, нужно искать решение этого», – приводит слова тренера FourFourTwo.

    Стоит отметить, что в двух последних матчах «Манчестер Сити» уступил «Челси» (1:3) и «Лестеру» (2:4).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2016 06:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 декабря 2016, 11:09

      Хорошо, что Бавария не предоставила ему 100% полномочий в трансферной политике клуба! А ведь он этого и добивался! Гнать испанского агента обратно на Пиренеи. Пусть там тики-таку продвигает!

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 декабря 2016, 10:30

      сливают физрука... вот его истинный уровень, а тренировать барсу и баварию и карпин бы смог или бышовец)

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 декабря 2016, 10:30

      Пеп превратился в памятник и стоит рядом с монументами Жозе и Луи.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 декабря 2016, 09:46

      Вот что значит АПЛ и не самый крутой состав)))

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 декабря 2016, 09:46

      После того,как его"сделали"итальянцы,он заговорил об уходе... До сих пор,он тренировал команды,которым и тренер то не нужен...

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 14 декабря 2016, 08:51

      по сути у него кроме Барсы нигде и не получилось да и в Барсе он выиграл за счет троицы Месси Хави и Иньесты

      5
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 декабря 2016, 07:36

      Не тот клуб выбрал, чтобы продолжить разносить по миру свою тики таку . . . В сити всегда играли ради денег, и ради денег всегда и будут играть . . . Футбол у них всегда будет на втором месте

      3
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      Рейтинг: +399

      kella > Аристократ Олжик 14 декабря 2016, 11:45

      Не клуб выбирался, а мешок, который оказался неподъемным!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > la verdad 14 декабря 2016, 13:47

      а в Челси этого сезона, четко дали понять, что готовы отыгрываться пропустив гол, кстати в матче с Сити это и доказали . . . в Сити таких игроков нет. Тот же лидер Де Брейне, стоит его команде тускло провести первый тайм, на второй он выходит лишь на бумаге, а на деле его нет на поле . . . а Азар который первый тайм с Сити "отдыхал", во втором зажог по полной

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