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    Эмери считает, что «ПСЖ» сможет пройти «Барселону»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в соперники французам досталась «Барселона».

    «Я знал, что у нас были разные варианты жребия в 1/8 финала. Но еще лучше я знал, что все команды очень высокого уровня.«Барселона» хорошо знакома «ПСЖ», тренерскому штабу и мне лично. Конечно, мы хотим победить.

    Мы подготовимся к тому, чтобы провести два хороших матча. У нас есть возможность пройти «Барселону». Обе команды имеют шансы на победу. Не собираюсь называть проценты, но я удовлетворен тем, что мы сыграем с «Барселоной», – сказал специалист.

    Источник: AS

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    14.12.2016 00:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 декабря 2016, 19:45

      Скорее у Асенала больше шансов.псж измельчал,не вижу шансов.

      1
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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 14 декабря 2016, 01:10

      ПСЖ надо былую стабильность вернуть сначало!

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