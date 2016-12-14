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    МВД изучит матч «Урал» – «Терек»

    Учредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян заявил, что в МВД заинтересовались скандалом вокруг матча чемпионата России между «Уралом» и «Тереком». Напомним, матч завершился победой грозненцев со счетом 4:1.

    «После огромного количества звонков, жалобы на бездействие и прочие процессуальные действия наше заявление дошло до исполнителя и сегодня вызвали на дачу объяснений в УЭБиПК МВД РФ. Следователь недоволен представленным отчетом от РФС. Будет делать запросы в FederBet, букмекерские конторы РФ и иностранные», – сказал Лалаян порталу Znak.com.

    Напомним, ранее комиссия экспертов не нашла в матче «Урал» – «Терек» характерных черт договорной игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2016 00:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +571

      RJM555 14 декабря 2016, 15:18

      А почему не прокуратура?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Симбир 14 декабря 2016, 11:04

      Это просто совпадения: 14.06.15 приходит Гончаренко, 25.08.15 "исчезает" перед матчем с Тереком. 22.09.15 приходит Скрипченко, 01.11.16 уходит ПОСЛЕ! матча с Тереком...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK 14 декабря 2016, 09:23

      Ну-Ну

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 14 декабря 2016, 08:15

      хорошая работа у МВД

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 декабря 2016, 07:28

      Там точно одни эксперты собрались

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 декабря 2016, 05:18

      Возьмут биатлониста, легкоатлета, шахматиста и будут изучать футбол.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 14 декабря 2016, 04:06

      Какая на хер разница,ничего не изменится и ничего не докажут,просто МВД взяло под свою опеку это дело лишь бы народ молчал.

      0
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 14 декабря 2016, 01:05

      Как оперативно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 14 декабря 2016, 00:43

      Лучше МВД бандюков о воров ловят а не в футболе разбираются

      2
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 14 декабря 2016, 00:35

      Да пускай проверяют, а то постоянно будут напоминать, если Урал играть не умеет,при чем тут Терек.

      3
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