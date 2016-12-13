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  • Мутко не боится возможного бойкота Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Мутко не боится возможного бойкота Кубка конфедераций и ЧМ-2018

13 декабря 2016, 17:30
8

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что его не пугает возможный бойкот Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018. Он считает, что подобные акции никогда ни к чему не приводили. Также Мутко выразил уверенность, что российская антидопинговая система, вызывающая нарекание у международных спортивных организаций, будет успешно реформирована к 2018 году.

«Я не боюсь. Я считаю, что бойкоты – это вообще непродуктивная вещь. В мире уже были бойкоты, они ни к чему не привели. Мы понимаем, что сегодня по олимпийскому движению скандал бьет очень серьезно, и не только потому, что обвиняется Россия, а потому что вся система допинг-контроля дает сбой. Поэтому, основываясь на российском допинговом скандале, МОК принял решение, и его поддержал Совет Европы, правительства, все-таки реформировать систему, сделать ее, я не хочу забегать вперед, и абсолютно уверен, что до 2018 года система должна быть реформирована, и здесь никаких вопросов не будет.

У нас есть требования ФИФА, что мы должны сделать, в том числе и в допинг-контроле, мы так и делаем. Мы за чистый спорт, нам лжепобеды не нужны», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кубок конфедераций Мутко Виталий
Комментарии (8)
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vladimir-7
1481645663
А чего ему бояться, два кресла занимает и никому ни одного не отдаст. Главный чудак в правительстве РФ дал вице-чудаку замечания и предложения народа по футболу, а вице-чудак( он же президент РФС) передал их своим подчинённым и дальше для него спи-отдыхай.
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Фан666
1481646421
Бесстрашный сука
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polyshuk23
1481650185
МуДок,а ты уже по уше забрался ,укрыть привет уже офис и не позволит Россию ты и твой друган черчес не приведете Россию к победам
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polyshuk23
1481650456
МуДок ты по уши заврался не пора уже покинуть рфс ,чтоб не позорить Россию ,пока ты в рфс и у руля чюрбан черчесов то нам не в 17 и не 18 году не видать нечего
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15426378s
1482314742
я все больше и больше удивляюсь, какой этот Мутко оптимист.
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Dazdraper
1482404059
Та чё ему бояться, мутки мутятся лавэха крутится.
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sidul1
1482631554
кто же в кремле за ним стоит?столько сделал гана Российскому спорту,и как с гуся вода.
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