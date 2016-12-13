Мутко не боится возможного бойкота Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что его не пугает возможный бойкот Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018. Он считает, что подобные акции никогда ни к чему не приводили. Также Мутко выразил уверенность, что российская антидопинговая система, вызывающая нарекание у международных спортивных организаций, будет успешно реформирована к 2018 году.

«Я не боюсь. Я считаю, что бойкоты – это вообще непродуктивная вещь. В мире уже были бойкоты, они ни к чему не привели. Мы понимаем, что сегодня по олимпийскому движению скандал бьет очень серьезно, и не только потому, что обвиняется Россия, а потому что вся система допинг-контроля дает сбой. Поэтому, основываясь на российском допинговом скандале, МОК принял решение, и его поддержал Совет Европы, правительства, все-таки реформировать систему, сделать ее, я не хочу забегать вперед, и абсолютно уверен, что до 2018 года система должна быть реформирована, и здесь никаких вопросов не будет.

У нас есть требования ФИФА, что мы должны сделать, в том числе и в допинг-контроле, мы так и делаем. Мы за чистый спорт, нам лжепобеды не нужны», – сказал Мутко.