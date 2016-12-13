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Стадион «Фишт» может принять финал Кубка России-2016/17

13 декабря 2016, 15:54
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Вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко не исключил проведение финала текущего розыгрыша Кубка России на сочинском стадионе «Фишт», который недавно реконструировали к чемпионату мира-2018. Кроме того, он подтвердил, что 28 марта следующего года на арене в Сочи состоится товарищеский поединок сборной России.

«28 марта сборная России сыграет в Сочи товарищескую игру. Есть еще два-три предложения, мы не исключаем, что сыграем здесь финал Кубка России. Сейчас только надо будет определить дату и согласовать ее с Международной федерацией футбола и утвердить», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Мутко Виталий
Комментарии (1)
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vladimir-7
1481646127
Дату проведения определит жена Мудко, когда она захочет купаться в море.
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