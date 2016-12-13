Стадион «Фишт» может принять финал Кубка России-2016/17

Вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко не исключил проведение финала текущего розыгрыша Кубка России на сочинском стадионе «Фишт», который недавно реконструировали к чемпионату мира-2018. Кроме того, он подтвердил, что 28 марта следующего года на арене в Сочи состоится товарищеский поединок сборной России.

«28 марта сборная России сыграет в Сочи товарищескую игру. Есть еще два-три предложения, мы не исключаем, что сыграем здесь финал Кубка России. Сейчас только надо будет определить дату и согласовать ее с Международной федерацией футбола и утвердить», – сказал Мутко.