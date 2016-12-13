«Спартак» хочет заполучить 18-летнего ганского защитника

По информации Ghanasoccernet, «Спартак» сделал предложение танзанийскому «Азаму» о приобретении защитника Даниэля Амоа. Тем не менее, руководство клуба не спешит отпускать 18-летнего ганца, считающегося восходящей звездой, в Россию.

Отмечается, что Амоа привлек внимание скаутов нескольких европейских клубов, которые уже успели окрестить его лидером обороны «Азама». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13-ти матчах в чемпионате Танзании и Кубке конфедерации КАФ, отметившись одним голом.