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    Сафонов считает, что холод не помешает возможному переходу Депая в «Спартак»

    Футбольный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов прокомментировал информацию о вероятном переходе хавбека «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая в «Спартак». По его мнению, голландца не должна отпугнуть холодная российская погода. Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний футболист может быть арендован столичным клубом в зимнее трансферное окно.

    – Главный игрок на зимнем рынке в России – это «Спартак». Верно ли это утверждение?

    – Не совсем. Новых ярких исполнителей и замену Витселю активно ищет «Зенит», в Казани будут искать новые клубы большой группе игроков. Большая работа – игроки на выход и на вход – идет в «Локо».

    – Самое неожиданная новость ноября-декабря в РФПЛ тоже связана со «Спартаком». Якобы клуб возьмет в аренду Мемфиса Депая.

    – Почему нет? В Манчестере он сидит на лавке, парень амбициозный. Наверняка Депай хочет играть, а не смотреть на футбол со стороны, пусть и в Англии. «Спартаку» он точно поможет. С клубом, уверен, красно-белые договорятся.

    – РФПЛ – это футбол в мороз, снег. Он у нас замерзнет!

    – Депай замерзнет? В Москве? Да вы о чем?! Ему тут все понравилось!

    Источник: Спортфакт

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    13.12.2016 14:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +992

      опус 2 13 декабря 2016, 22:04

      Или много знает ,или очередной балабол. Время покажет !

      0
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      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 13 декабря 2016, 19:51

      Перейдёт. Сафонов больно уж уверенно говорит. если так, то это реальное усиление.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 декабря 2016, 19:29

      Так то может и перейти в Спартак, вот ван дер Ваарт играет за датский Миддюленд и не пыхтит

      0
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 13 декабря 2016, 19:12

      если Депай перейдет будет очень хорошо

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 13 декабря 2016, 18:17

      Фантастическое усиление! Очень высокий уровень игрока, именно такие трансферы и нужны Спартаку но не "уорисы ", ждём с нетерпением!!!

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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 13 декабря 2016, 17:24

      пусть приезжает!!они с Промесом зажгут))

      3
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. > sssrspartak 13 декабря 2016, 20:58

      смысл ему сейчас уезжать,когда есть хорошая возможность взять трофей и поиграть в лиге чемпионов!!!скорее он уйдет летом,если спартак не пройдет в лигу чемпионов

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      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 13 декабря 2016, 16:25

      ему тут все понравилось-Ключевая фраза!!!

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 13 декабря 2016, 16:23

      а точно он нужен?

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      Рейтинг: +134

      FCQ 13 декабря 2016, 16:12

      Надеемся приедет Промес должен уговорить его...

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      Рейтинг: +183

      бочаров 13 декабря 2016, 15:48

      К Депаю ещё Шварца в придачу тогда мясо чемпом будет

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