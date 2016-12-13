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    Агент: «Приоритет для Дзагоева – только европейские чемпионаты»

    Агент Антон Астафьев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры игрока. По его словам, приоритетной целью 26-летнего футболиста является выступление в одной из европейских лиг. При этом Астафьев подтвердил, что к россиянину действительно имеется интерес со стороны нескольких клубов АПЛ, включая «Эвертон».

    «Эвертон» и еще несколько клубов английской Премьер-лиги действительно интересуются Дзагоевым. Еще прошлым летом у нас был разговор с ними, но, к сожалению, Алан получил травму прямо перед Eвро-2016. Сейчас мы вернулись снова к этому разговору и общаемся с представителями этих клубов.

    Аланом интересуются различные клубы из разных стран. Был интерес со стороны топ-клуба из Китая, но Алан сразу сказал, что это не интересно, приоритет – только Европа. Думаю, в ближайшее время многое проясниться. На данный момент могу сказать точно – Алан готов давно выступать в Европе, и он на это заслужил своей игрой и колоссальным ежедневным трудом. А будет это «Эвертон», «Вест Хэм» или клуб из другого чемпионата, мы скоро узнаем», – сказал Астафьев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2016 13:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +29

      Jois91 13 декабря 2016, 16:43

      Хотелось бы увидеть Дзагу в Англии, классный игрок, но есть одно НО, есть склонность к травмам, а в Англии рубят не как в России...

      0
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      Рейтинг: +250

      kara-mba 13 декабря 2016, 13:46

      Бабла хоть клуб срубит, а без него ЦСКА не пропадет.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 декабря 2016, 13:42

      Давай Дзага, надо ехать и становиться настоящим мужиком и футболистом, а не оставаться непонятным бесперспективным игогохой...)

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 13 декабря 2016, 13:36

      Дзага хорош, спора нет. Но потянет ли АПЛ?

      0
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