Бубнов: «Пока рано говорить о чемпионстве «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов рассказал о шансах красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России. Напомним, после 17-ти туров подопечные Массимо Карреры занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

«Если Каррера будет давать результат и «Спартак» начнет при нем прогрессировать, то наверняка с ним заключат новый долгосрочный контракт. Но пока рано говорить о чемпионстве «Спартака». Второе место для Массимо Карреры станет все равно успехом. Даже владелец красно-белых Леонид Федун говорил, что планирует чемпионство только на следующий сезон. Поэтому, если «Спартак» сможет завоевать золотые медали в этом году, то это скорее всего станет приятной неожиданностью для команды», – сказал Бубнов.