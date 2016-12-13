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    Бубнов: «Пока рано говорить о чемпионстве «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов рассказал о шансах красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России. Напомним, после 17-ти туров подопечные Массимо Карреры занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    «Если Каррера будет давать результат и «Спартак» начнет при нем прогрессировать, то наверняка с ним заключат новый долгосрочный контракт. Но пока рано говорить о чемпионстве «Спартака». Второе место для Массимо Карреры станет все равно успехом. Даже владелец красно-белых Леонид Федун говорил, что планирует чемпионство только на следующий сезон. Поэтому, если «Спартак» сможет завоевать золотые медали в этом году, то это скорее всего станет приятной неожиданностью для команды», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    13.12.2016 09:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 декабря 2016, 14:30

      Мы пока только надеемся и верим в это.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 декабря 2016, 13:17

      Ну наконец то, протрезвел!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 13 декабря 2016, 10:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гаварить о чимпионстве Спартака,можно только в "Аншлаге",или у Питросяна.

      -4
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 13 декабря 2016, 10:30

      пока никто и не говорит.фуфел

      1
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      Рейтинг: +26

      DjZinc 13 декабря 2016, 09:12

      Капитан Очевидность... О чемпионстве Спартака Говорят только Болелы Спартака.. Уже 15 лет...

      -1
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