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    Роналду: «Обсуждайте моих друзей и те места, в которые я езжу во время отдыха. Но не стоит обвинять меня в нарушениях закона»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, ранее получивший четвертый «Золотой мяч» в карьере, признался, что его задели слухи о том, что он уклоняется от уплаты налогов. Португальский форвард сравнил себя с невиновным заключенным.

    «Не буду врать и отрицать того, что эти разговоры не сказались на мне. Они подпортили мне радость от получения «Золотого мяча». Все это было очень тяжелым процессом не только для меня, но и для моей семьи, а также тех, кто работает со мной.

    Мой сын уже ходит в школу и начинает понимать некоторые вещи. Я всегда хочу быть хорошим в его глазах. У меня нет причин врать.

    Я даже готов понимать то, что люди обсуждают мою частную жизнь: друзей, девушек, места, в которые я отправляюсь во время отдыха. Это нормально. Но не стоит обвинять меня в нарушениях закона.

    Знаю, что в тюрьмах сидит много невиновных людей. Чувствую себя сейчас так же, как они. Я знаю, что не совершил ничего плохого, а мне говорят, что я преступник», – заявил Роналду.

    Источник: Goal.com

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    13.12.2016 08:28
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 декабря 2016, 13:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Раз такая ситуация профинансируй услуги адвокатов, которые смогли бы поднять некоторые дела и дать им новый ход, чтобы оправдать невиновных... Это было бы очень достойно.

      -5
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      Рейтинг: +496

      firs04 13 декабря 2016, 09:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как всегда ноет, тьфу

      -8
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      ...
      Рейтинг: +496

      firs04 > FENIX-SL 13 декабря 2016, 13:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты вообще футбол смотришь? Он ноет в каждом матче

      -4
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      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > firs04 13 декабря 2016, 14:42

      Не путай его с зенитом

      2
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      ...
      Рейтинг: +496

      firs04 > FENIX-SL 13 декабря 2016, 17:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ты чего за него так жо..у рвешь, небось такой же заднеприводный)))

      -4
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      Рейтинг: +65

      Альви 13 декабря 2016, 09:07

      даже жалко стало,верю в его невиновность в этом деле

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 декабря 2016, 09:06

      "..места, в которые я отправляюсь во время отдыха.."

      Фраза,вырванная из контекста,ведёт к долгим,судорожным
      позывам привлечь к себе внимание(С)
      Модератор не дремлет.

      2
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