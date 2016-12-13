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    Бубнов: «За семь лет в ЦСКА Слуцкий ничего не изменил. Ему будет тяжело работать в Европе»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что бывшему главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому будет непросто работать в клубе из Европы.

    «Мне кажется, Слуцкому будет очень тяжело работать в Европе. В ЦСКА очень многое зависит от Гинера, поэтому ему было проще работать в этом клубе. Он получил готовую команду, за семь лет не изменив практически ничего. Также учитывая выступления на международной арене, от него не получили того результата, которого ждали.

    Но потом Слуцкий решил возглавить национальную команду. И вот когда все начало зависеть от него, уйдя в сборную России, Слуцкий ничего не показал. И здесь я говорю не о результате, а в первую очередь об игре. Все мы знаем, во что это вылилось, касаемо результата и повторения игры на Евро», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    13.12.2016 07:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +842

      vovan55 13 декабря 2016, 11:16

      пи...сать конечно не мешки ворочать, но в чем то он и прав. Слуцкий проехал на багаже Газаева...

      1
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 13 декабря 2016, 10:45

      В жизни если есть возможнось, нужо дерзать, но не доходить до уровня этих так называемых "футбольных экспертов" .

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 13 декабря 2016, 10:35

      Товарищ Бубнов,ну не нужно быть таким наивным,что бы верить в то,что Слуцкого кто-то пригласить работать в европейский клуб.Смешно!Выше ФНЛ ему места нет.Лучший вариант для него воронежский"Факел"!

      1
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz > Boniel+ 13 декабря 2016, 11:42

      Я минус один тебе ликвидировал,но больше не смогу.))Тут почитатели Слуцкера,да и он сам,поди, с трёх компов,шастают.

      1
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      Рейтинг: +25044

      bset 13 декабря 2016, 10:27

      Во-первых, благодаря Слуцкому мы на Евро вышли. А то некоторые говорят "С такой игрой лучше бы не выходили". Ну не выходили мы до этого. И что, хорошо нам от этого было?
      Во-вторых, только время покажет, что сможет Слуцкий в других командах.

      2
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      Рейтинг: +250

      kara-mba 13 декабря 2016, 09:47

      Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 декабря 2016, 09:01

      А. Бубнов известный старый завистник в футболе и даже среди экспертов.

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 13 декабря 2016, 08:44

      Бубнов то одно,то другое несет...все эксперты любители переобуться))))Разве что Карпин пока на одной волне, более или менее объективный)))

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 13 декабря 2016, 08:41

      Слуцкий, это приговор. Езжай на Украину, или в Торпедо (Армавир).

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