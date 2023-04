Нападающий «Ростова» Сердар Азмун признан лучшим молодым игроком Азии уходящего года по версии Outside Of The Foot, сообщает издание.

В текущем сезоне РФПЛ иранский футболист сыграл в 14 встречах, в том числе принял участие в победе над мюнхенской «Баварией» во встрече группового этапа Лиги чемпионов.

В 2015 году данная награда досталась Дургаму Исмаилу из «Ризеспора».