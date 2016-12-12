Мутко будет баллотироваться в совет ФИФА

Профукали пол одной Олимпиады, готовимся к следующей.
У нас ведь крутой заведующий.
И даст ли ещё эта оголтелая заграничная с рать
Чемпионат мира сыграть.
Или мы деньги на подготовку вложим,
А они на нас положат.
Следующей весной глава Российского футбольного союза Виталий Мутко выдвинет свою кандидатуру на пост члена совета ФИФА.
«Я дал свое согласие УЕФА, что готов выдвигаться в совет ФИФА. Решение будет принято на конгрессе УЕФА в апреле в Хельсинки», — заявил Мутко.
Выборы в совет международной федерации футбола состоятся на конгрессе организации 5 апреля 2017.