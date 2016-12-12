Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко будет баллотироваться в совет ФИФА

    Следующей весной глава Российского футбольного союза Виталий Мутко выдвинет свою кандидатуру на пост члена совета ФИФА.

    «Я дал свое согласие УЕФА, что готов выдвигаться в совет ФИФА. Решение будет принято на конгрессе УЕФА в апреле в Хельсинки», — заявил Мутко.

    Выборы в совет международной федерации футбола состоятся на конгрессе организации 5 апреля 2017.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2016 21:40
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 13 декабря 2016, 07:42

      Профукали пол одной Олимпиады, готовимся к следующей.
      У нас ведь крутой заведующий.
      И даст ли ещё эта оголтелая заграничная с рать
      Чемпионат мира сыграть.
      Или мы деньги на подготовку вложим,
      А они на нас положат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 декабря 2016, 00:10

      Летми спик фром май харт ! Это мля не русский это и не английский !!!
      Хочеться посмотреть и послушать на продвижения в анг языке господина мутко. Ноу криминалити!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      naumanov 12 декабря 2016, 23:04

      Мерзкий тип.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 12 декабря 2016, 22:39

      Самая достойнейшая кандитатура от России... А этому Мутко хоть в глаза ссы, сперматозоид хренов, лезет и лезет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 12 декабря 2016, 22:23

      Ну может и возьмут его. Так чисто поржать над его английским.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 12 декабря 2016, 22:11

      А более нормального кандидата не нашлось, или у нас остались одни долбоёбы?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 12 декабря 2016, 22:05

      ему самому не сдыдно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 декабря 2016, 22:04

      От всей души соболезную ФИФА

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak 12 декабря 2016, 22:00

      Я бы лично придушил этого червя продажного

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2113

      prtcs 12 декабря 2016, 21:58

      Как будет успевать работать на таком количестве стульев?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 