Первые матчи 1/16 Лиги Европы состоятся 16 февраля

УЕФА определил даты проведения матчей 1/16 финала Лиги Европы. Первые поединки данной стадии турнира пройдут 16 февраля 2017 года, ответные состоятся 22 и 23 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
Первые матчи, 16 февраля
«Атлетик» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр)
«Легия» (Польша) – «Аякс» (Голландия)
«Андерлехт» (Бельгия) – «Зенит» (Россия)
«Астра» (Румыния) – «Генк» (Бельгия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Сент-Этьен» (Франция)
«Вильярреал» (Испания) – «Рома» (Италия)
«Лудогорец» (Болгария) – «Копенгаген» (Дания)
«Сельта» (Испания) – «Шахтер» (Украина)
«Олимпиакос» (Греция) – «Османлыспор» (Турция)
«Гент» (Бельгия) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
«Ростов» (Россия) – «Спарта» (Чехия)
«Краснодар» (Россия) – «Фенербахче» (Турция)
«Боруссия» М (Германия) – «Фиорентина» (Италия)
АЗ (Голландия) – «Лион» (Франция)
«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – «Бешикташ» (Турция)
ПАОК (Греция) – «Шальке» (Германия).
Ответные матчи, 22 февраля
«Сент-Этьен» – «Манчестер Юнайтед»
«Фенербахче» – «Краснодар».
23 февраля
АПОЭЛ – «Атлетик»
«Аякс» – «Легия»
«Зенит» – «Андерлехт»
«Генк» – «Астра»
«Рома» – «Вильярреал»
«Копенгаген» – «Лудогорец»
«Шахтер» – «Сельта»
«Османлыспор» – «Олимпиакос»
«Тоттенхэм» – «Гент»
«Спарта» – «Ростов»
«Фиорентина» – «Боруссия» М
«Лион» – АЗ
«Бешикташ» – «Хапоэль» Б-Ш
«Шальке» – «ПАОК»