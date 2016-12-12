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    Первые матчи 1/16 Лиги Европы состоятся 16 февраля

    УЕФА определил даты проведения матчей 1/16 финала Лиги Европы. Первые поединки данной стадии турнира пройдут 16 февраля 2017 года, ответные состоятся 22 и 23 февраля.

    Лига Европы. 1/16 финала

    Первые матчи, 16 февраля

    «Атлетик» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр)

    «Легия» (Польша) – «Аякс» (Голландия)

    «Андерлехт» (Бельгия) – «Зенит» (Россия)

    «Астра» (Румыния) – «Генк» (Бельгия)

    «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Сент-Этьен» (Франция)

    «Вильярреал» (Испания) – «Рома» (Италия)

    «Лудогорец» (Болгария) – «Копенгаген» (Дания)

    «Сельта» (Испания) – «Шахтер» (Украина)

    «Олимпиакос» (Греция) – «Османлыспор» (Турция)

    «Гент» (Бельгия) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)

    «Ростов» (Россия) – «Спарта» (Чехия)

    «Краснодар» (Россия) – «Фенербахче» (Турция)

    «Боруссия» М (Германия) – «Фиорентина» (Италия)

    АЗ (Голландия) – «Лион» (Франция)

    «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – «Бешикташ» (Турция)

    ПАОК (Греция) – «Шальке» (Германия).

    Ответные матчи, 22 февраля

    «Сент-Этьен» – «Манчестер Юнайтед»

    «Фенербахче» – «Краснодар».

    23 февраля

    АПОЭЛ – «Атлетик»

    «Аякс» – «Легия»

    «Зенит» – «Андерлехт»

    «Генк» – «Астра»

    «Рома» – «Вильярреал»

    «Копенгаген» – «Лудогорец»

    «Шахтер» – «Сельта»

    «Османлыспор» – «Олимпиакос»

    «Тоттенхэм» – «Гент»

    «Спарта» – «Ростов»

    «Фиорентина» – «Боруссия» М

    «Лион» – АЗ

    «Бешикташ» – «Хапоэль» Б-Ш

    «Шальке» – «ПАОК»

    Источник: УЕФА

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    12.12.2016 18:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +108

      Axidan 12 декабря 2016, 22:02

      Шахтер С Ростовом должны без проблем проходить, а вот Зениту, и, особенно, Краснодару, будет посложнее.

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