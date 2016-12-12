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    Шалимов: «С «Фенербахче» можно играть и можно проходить эту команду»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что жребий в 1/16 финала Лиги Европы мог быть более благосклонным к его команде. При этом по мнению специалиста, «Фенербахче», доставшийся в соперники «быкам», – команда, которую можно обыграть по сумме двух встреч.

    «С турецкими командами всегда играть очень непросто, особенно на их поле, где болельщики создают сумасшедшую атмосферу и на протяжении всего матча гонят своих вперед. «Фенербахче» – один из грандов чемпионата Турции, в прошлом сезоне эта команды стала второй, сейчас идет четвертой, но по-прежнему является претендентом на титул. Будем смотреть ее матчи, тщательно изучать. Состав «Фенербахче» мы знаем, лидерами атаки там являются опытные игроки – Робин ван Перси, Эммануэль Эменике, Мусса Сов.

    Если оценивать жребий, он с одной стороны не худший, но с другой мог бы быть к нам и более благосклонным. В любом случае с «Фенербахче» можно играть и можно проходить эту команду. Но тут все будет зависеть от того, как мы подготовимся в межсезонье, в какой форме подойдем к этим матчам. Если сумеем плодотворно поработать в январе и феврале, шансы на удачный исход у нас будут», – сказал Шалимов.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    12.12.2016 18:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 декабря 2016, 21:49

      А что Краснодару может помешать плодотворно подготовиться? Денег хватает! Кипр, Испания, Турция-все к вашим услугам! Вот было бы желание и настрой?!

      1
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      Рейтинг: +32

      tootoo 12 декабря 2016, 21:19

      Среди сеяных команд слабых почти не было, так что Фенер -- неплохой вариант!

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 12 декабря 2016, 21:07

      Да че их там проходить - херня.

      0
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