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    Конте доволен результативностью Диего Косты

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что в матче против «Вест Бромвича» нападающий команды Диего Коста подтвердил свой высочайший класс, забив очередной решающий мяч.

    «Он демонстрирует невероятную страсть и любовь к футболу. Он потрясающе настроен на каждую игру и выполняет огромный объем работы на команду как с мячом, так и без него. Я очень доволен им и хотел бы, чтобы он продолжал в том же духе. Диего великолепный форвард и может расти дальше, но я доволен его игрой и действиями в интересах команды.

    Год подходит к концу, однако после матча с «Арсеналом», когда у него уже было 4 желтых карточки, он не получил ни одной, что позволило ему избежать ненужной дисквалификации. Думаю, он вполне способен завершить год без новых предупреждений и избежать дисквалификации», – сказал Конте.

    Матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Вест Бромвич» закончился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Челси»

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    12.12.2016 10:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 12 декабря 2016, 17:11

      Коста начинает напоминать себя прошлогоднего,когда он был просто супер!!!В прошлом сезоне я его возненавидел за его симуляции и провокации!Но в этом он снова хорошь....!!!!

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