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    «Шинник» ведет переговоры с бывшим спортдиректором «Спартака»

    Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Дмитрий Попов может стать президентом или генеральным директором ярославского «Шинника».

    «Переговоры с Поповым ведутся, но информацией об их результатах не владею. Я его знаю хорошо, если он станет президентом или гендиректором, у меня никаких возражений не будет. Буду только рад помогать ему, если он согласится на подобную должность.

    Попов – наш воспитанник, у него хороший послужной список. Хуже точно не будет», – сказал генеральный директор «Шинника» Валерий Фролов.

    В текущем первенстве ФНЛ «Шинник» после 24 матчей занимает в турнирной таблице седьмое место.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.12.2016 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2293

      kvm 12 декабря 2016, 14:25

      там пилить нечего ведь...

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